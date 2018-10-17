Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в Керчи

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Пострадавшие при взрыве и стрельбе в колледже в Керчи поступили в больницы с травмами ног, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Основной контингент расположен в керченской больнице. У всех травмы нижних конечностей, разорваны ноги, культи оторванные. Разорваны крупные сосуды, их надо было ушить, возместить кровопотерю, это все было сделано", — сказала Скворцова.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>