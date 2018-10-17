Трое пострадавших при взрыве в Керчи находятся в тяжелой коме

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Пять человек, пострадавших при стрельбе и взрыве в колледже в Керчи, находятся в тяжелом состоянии, трое из них в коме, еще пятерых готовят к эвакуации в Москву утром, если их состояние стабилизируется, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Пять человек готовятся к эвакуации и пять человек совсем тяжелые, крайней степени тяжести, пока не стабильны. Три из них в тяжелой коме после нескольких остановок сердца уже. Все тоже после операций, связанных с массивными повреждениями конечностей, внутренних органов", — сказала Скворцова журналистам.

Она пояснила, что сейчас медики стараются стабилизировать состояние пациентов, для того чтобы к утру "добиться состояния транспортабельности".

"Если удастся это сделать, работает бригада лучших специалистов, тогда мы смогли бы попытаться эвакуировать всех в московские ведущие центры хирургии, травматологии", — добавила Скворцова.

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