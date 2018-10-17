Скворцова прибыла на место трагедии в Керчи

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

КЕРЧЬ, 17 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в политехнический колледж в Керчи, где ранее студент устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство, передает корреспондент РИА Новости.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

Скворцова прибыла в колледж на место трагедии. Территория вокруг колледжа по-прежнему оцеплена, журналистов и жителей города не пропускают за периметр. Ранее Скворцова посетила первую городскую больницу Керчи, куда госпитализированы большинство пострадавших.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>