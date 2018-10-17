Скворцова прибыла на место трагедии в Керчи

КЕРЧЬ, 17 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в политехнический колледж в Керчи, где ранее студент устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство, передает корреспондент РИА Новости.
Скворцова прибыла в колледж на место трагедии. Территория вокруг колледжа по-прежнему оцеплена, журналистов и жителей города не пропускают за периметр. Ранее Скворцова посетила первую городскую больницу Керчи, куда госпитализированы большинство пострадавших.
Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>