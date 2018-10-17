Омбудсмен заявил, что источник агрессии стрелявшего будут искать в семье

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Источники агрессивного поведения студента, стрелявшего в Керчи, в первую очередь будут искать в семье, а потом уже в школе, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Источники такого агрессивного поведения, в том числе в семье будут искать. И даже в первую очередь в семье. Во вторую очередь — в школах и так далее. Как обычно это происходит", — рассказала Клюева.

По словам детского омбудсмена, влияние компании и соцсетей тоже будет прорабатываться.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>



