В дагестанском селении Мокок загорелась школа

МАХАЧКАЛА, 17 окт — РИА Новости. Здание школы горит в дагестанском селении Мокок, сообщает региональный МЧС.

"В 20.13 мск в оперативную дежурную поступила информация о том, что в селении Мокок Цунтинского района произошло возгорание здания средней школы. Площадь пожара составила 920 квадратных метров", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших на месте возгорания нет, причина пожара устанавливается.