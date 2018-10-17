В Керчи психологи более 240 раз оказали помощь после трагедии в колледже

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Психологи разных ведомств оказали помощь более 240 раз после трагедии в Керчи, сообщила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу."Россия 24".
Всего на месте работают 37 психологов разных ведомств, 19 из них – специалисты МЧС России.
По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.
Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>