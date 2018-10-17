Главы Минздрава и Минпросвещения работают в Керчи

КЕРЧЬ, 17 окт – РИА Новости. Министры здравоохранения РФ Вероника Скворцова и просвещения Ольга Васильева работают в Керчи, где произошла чрезвычайная ситуация в колледже, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Днем в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой и министру просвещения Ольге Васильевой отправиться в Крым для организации работы по помощи пострадавшим при ЧП в керченском колледже.

"Здесь находится министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна (Скворцова). Она в больницах, мы с ней на телефонах находимся. Здесь министр образования РФ (Ольга Васильева). Сейчас главное понять мотив преступления", — сказал Аксенов журналистам.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>