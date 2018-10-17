Тяжело раненных в колледже Керчи сфотографируют для идентификации

КЕРЧЬ, 17 окт – РИА Новости. Всех тяжело раненных в колледже Керчи сфотографирует для идентификации, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее Оперативный штаб огласил список из 40 пострадавших при взрыве в Керчи, ещё десять человек не могут опознать, так как они находятся в тяжелом состоянии.

"Все раненые доставлены в больницы. По тем, кто в сознании, кто может общаться, по всем списки должны быть опубликованы. Всех тяжелораненых мной дано поручение сфотографировать и показать директору колледжа", — сказал Аксенов журналистам.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>