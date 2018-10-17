Следствие выясняет наличие сообщников у преступника в Керчи

КЕРЧЬ, 17 окт – РИА Новости. Преступник в колледже Керчи был один, следствие выясняет наличие сообщников, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Преступник был на месте один, учащийся этого техникума, 4 курс, что его толкнуло, мы разбираемся. Были ли у него сообщники, выясняет следствие", — сказал Аксенов журналистам.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>