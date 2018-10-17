"Окна вылетели вместе с рамами": очевидец рассказал о взрыве в Керчи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Взрыв в Керченском политехническом колледже был такой силы, что выбил окна вместе с рамами, рассказал РИА Новости первокурсник колледжа, который стал очевидцем произошедшего, Роман.

"Это была вторая пара, обеденный перерыв. Я немного задержался на паре, дописывал, а потом побежал в столовую, чтобы быстрее поесть… Слава Богу, что я успел выйти, если б я чуть-чуть позже вышел, взрыв бы задел и меня точно", — рассказывает он.

По словам Романа, когда он вышел из корпуса, то услышал сильный грохот. "Стекла вылетали, рамы, все повылетало… Осколки летели и позади меня и впереди, на меня попали, но я просто отряхнулся от стекла и все, просто повезло", — сказал он, добавив, что грохот продолжался около 10 минут.

"Все в шоке были. Я не знал, что это выстрелы, думал, что-то взрывалось. Подошел, посмотреть. Начали выходить люди — кто выходил, кого выносили, было очень много крови. Кричали. Людей клали на землю с осколками, потому что надо было выносить других", — говорит Роман. После этого ему позвонили родственники, которые сказали, чтобы он уходил подальше, потому что это теракт, и на месте могут еще быть бомбы.

Роман добавил, что среди пострадавших – две его одногруппницы, одна из которых пострадала не сильно, имя второй он видел в списках, но с ней еще не разговаривал.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>