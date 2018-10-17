Ил-76 прибыл в Симферополь для эвакуации пострадавших при взрыве в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России с врачами и медицинскими модулями для эвакуации пострадавших при взрыве в колледже Керчи прибыл в аэропорт Симферополя, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"В 19.12 самолет приземлился в аэропорту Симферополя", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время в Керчь уже прибыли три вертолета Ми-8.

"В случае принятия решения на санитарную эвакуацию пострадавших вертолеты будут задействованы для перевозки раненных в аэропорт Симферополя", — добавил собеседник агентства.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.