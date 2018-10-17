Кудрин выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии в Керчи.

"Мои соболезнования погибшим в Керчи, и скорейшего выздоровления пострадавшим", — написал Кудрин в своем микроблоге Twitter.

В среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>