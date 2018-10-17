Васильева выразила соболезнования родным погибших при взрыве в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева выразила соболезнования семьям погибших при взрыве в колледже в Керчи, а также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим, сообщается на официальном сайте министерства просвещения РФ.
"Сегодня в Керченском политехническом колледже произошла трагедия. Погибли и пострадали наши дети. И сейчас, я знаю, максимально возможная помощь оказывается всем, кто был в очаге этих страшных событий", — приводятся в сообщении слова Васильевой.
"Выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибших в Керчи. И разделяю горечь утраты с каждой семьёй, которой сегодня коснулась непоправимая потеря. Твёрдости духа родным и близким, чтобы пережить случившееся, а всем пострадавшим – скорейшего выздоровления", — добавила она.
Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>