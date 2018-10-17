Родственники пострадавшего в Керчи рассказали о его планах на жизнь

КЕРЧЬ, 17 окт — РИА Новости, Михаил Волкодав. Бабушка и тетя пострадавшего при взрыве в Керчи студента техникума в ожидании информации о внуке перед приемным отделением 1-й городской больницы рассказали корреспонденту РИА Новости о планах подростка стать водителем троллейбуса или железнодорожником.

Около 40 родственников пострадавших при взрыве в керченском техникуме в эти минуты находятся у приемного покоя 1-й городской больницы. Они ожидают данных о состоянии своих родных, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Часть собравшихся продолжает оставаться в неведении о состоянии своих близких, списки доставленных в больницу неполные, однако некоторых родственников врачи уже пропустили навестить своих детей.

Среди ожидающих Наталья и Татьяна – тетя и бабушка 16-летнего студента техникума Николая. Они рассказали корреспонденту РИА Новости, что парень звонил им за 10 минут до взрыва. Сейчас находится в больнице с ранением ноги и живота, в сознании, сами они настроены оптимистично. "Коля учился на втором курсе, на машиностроении. Но он не хочет машины строить – он хочет работать на железной дороге… или в троллейбусном депо. Все время играет на компьютере в симулятор железнодорожный и в Transcity, там именно троллейбусы водит", — рассказывает тетя Николая Наталья.

По ее словам, парень не любит точные науки, но в технике разбирается, знает, из чего состоит тепловоз, много читает об этом. "Мало того, у него полно знакомых на железной дороге и в депо", — делится она.

"Он у нас занимается народным творчеством и ходит в Театр двух морей, в спектаклях играет. А еще он поет, а еще стихи пишет", — уточняет бабушка Николая Татьяна Грищенко. Кем точно станет парень, он пока не решил, сейчас главное – выйти из больницы, говорят бабушка и тетя Николая.

Пока он находится в реанимации, сообщил представитель МЧС, огласивший предварительную информацию.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

