В Пензенской области усилят меры безопасности после трагедии в Керчи

ПЕНЗА, 17 окт — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в среду поручил усилить меры безопасности в учреждениях социальной сферы и местах массового пребывания людей после трагедии в колледже в Керчи, где погибли 19 человек, сообщило областное правительство.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"Губернатор Иван Белозерцев распорядился ужесточить контроль в целях обеспечения безопасности населения. В регионе пройдет оценка оперативной обстановки в сфере противодействия терроризму, определены меры по предупреждению террористических актов в учреждениях образования, культуры, спорта, а также в местах массового пребывания людей", — говорится в сообщении.

По решению главы региона будет проверена готовность сил и средств по минимизации последствий терактов, работоспособность технических средств охраны в учреждениях и организациях – систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, рамок металлодетекторов, систем контроля доступа.

"Губернатор обратил внимание на необходимость ужесточения пропускного режима в учреждениях образования, здравоохранения и других социальных объектах, а также поручил провести дополнительный инструктаж с руководством и персоналом. К обследованию зданий и территорий будут привлечены специалисты кинологических служб", — отмечается в сообщении.

Помимо этого, глава региона поручил усилить работу по информированию жителей о порядке действий в ситуациях, подобным трагедии в Керчи, а также о номерах телефонов экстренных служб, в том числе набираемых с сотовых телефонов. "Необходимо незамедлительно принять дополнительные меры по антитеррору, в каждом районе, в каждом городе и населенном пункте. Нельзя допустить повторение трагедии, которая произошла в Керчи", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.