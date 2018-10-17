В Крыму объявили трехдневный траур в связи с трагедией в Керчи

Жители Севастополя участвуют в акции памяти погибших при нападении на керченский колледж.

Жители Севастополя участвуют в акции памяти погибших при нападении на керченский колледж.

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в связи со стрельбой в колледже в Керчи трехдневный траур объявят с четверга.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в знак солидарности с крымчанами также объявил в городе трехдневный траур. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Нет слов, чтобы выразить ту боль и отчаяние, которые ощущаешь, когда происходят такие трагедии. Севастополь скорбит вместе с вами и сопереживает вашему горю…", — сказал Овсянников.

Он добавил, что Севастополь готов оказать максимальную поддержку Крыму.

"Все силы севастопольских экстренных служб приведены в готовность и окажут помощь крымчанам, если она понадобится", — отметил глава региона.

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Он подчеркнул, что главная задача состоит в том, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в Севастополе. Овсянников призвал обеспечить максимальную безопасность граждан в образовательных учреждениях.

"Необходимо усилить меры безопасности, а также контроль за их исполнением, по-прежнему уделять повышенное внимание контролю за состоянием наших объектов массового пребывания людей", — добавил он.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, в свою очередь, предложил объявить общенациональный траур.

"Траур надо объявлять на всю страну, а не только в Крыму", — заявил депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее студент устроил массовое убийство в колледже. По разным данным, погибли до 19 человек. Организатор атаки на учебное заведение покончил с собой.