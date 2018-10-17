Жители Симферополя несут цветы на площадь в память о погибших в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Сотни жителей Симферополя пришли на площадь в центре города, чтобы принять участие в акции памяти погибших при нападении на керченский колледж, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

На площадь Ленина в центре Симферополя рядом со зданием Совета министра вынесли стол, который обычно появляется там во время траурных мероприятий. На столе лежат цветы и фотографии колледжа. Жители зажигают свечи, несут лампады и цветы. Многие приходят с детьми. На площадь пришли около 200 человек, половина стоит возле стола.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.