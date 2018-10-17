КЕРЧЬ, 17 окт — РИА Новости. Жители Керчи несут цветы к месту трагедии в колледже, передает корреспондент РИА Новости.

Жители города приносят гвоздики к дорожному указателю рядом с оцеплением.

Колледж оцеплен сотрудниками полиции, за оцепление никого не пускают, поэтому люди прикрепляют цветы прямо к указателю рядом с дорогой.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>