Москвича осудили за попытку продать на Украину запчасти для истребителей

САРАТОВ, 17 окт — РИА Новости. Суд в Москве приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы по обвинению в покушении на контрабанду запчастей истребителей на Украину, сообщила в среду пресс-служба управления ФСБ по Саратовской области, которое совместно с центральным подразделением ведомства проводило операцию по задержанию мужчины.

По данным ведомства, жителя Москвы Блинова в столице задержали с поличным 8 июня 2017 года при попытке передачи запасных частей к боевым самолетам МиГ-29 и Су-27 курьеру с целью последующей их переправки на территорию Украины. Также при нем были найдены 70 тысяч рублей, предназначавшиеся в качестве предоплаты за последующую поставку еще 10 аналогичных изделий военного назначения.

"Решением Московского городского суда Блинов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного… статьей УК РФ "Приготовление и покушение на контрабанду материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники" и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

В марте 2016 года за аналогичное преступление отправился в тюрьму житель Саратовской области. Он предложил своему знакомому гражданину Украины, которого считал представителем украинской авиационной компании, приобрести у него запчасти, применяемые для комплектования реактивных двигателей, устанавливаемых на боевые истребители Су-27 и МиГ-29, и паспорта к ним для дальнейшей контрабанды на Украину.