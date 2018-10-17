В Керчи завершили разминирование колледжа

КЕРЧЬ, 17 окт — РИА Новости. Разминирование колледжа в Керчи, где студент устроил взрыв и стрельбу, завершено, бомб там больше нет, сообщил представитель крымского ФСБ журналистам после заседания оперативного штаба.

"Сейчас разминирование закончено, бомб там больше нет. В здании теперь работают криминалисты, следственный комитет, ФСБ и полиция", — сказал представитель крымского ФСБ.

Ранее представитель оперативного штаба сообщил журналистам, что второе взрывное устройство обнаружено в личных вещах причастного к взрыву в колледже в Керчи, оно обезврежено.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>