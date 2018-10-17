Власти заверили, что в Керчи достаточно донорской крови для пострадавших

Люди в очереди у центра переливания крови для ее сдачи пострадавшим при взрыве в Керченском политехническом колледже

Люди в очереди у центра переливания крови для ее сдачи пострадавшим при взрыве в Керченском политехническом колледже

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Запасы донорской крови в городе Керчь достаточны, в любой момент дополнительный объем крови может быть передан из Симферополя, говорится на сайте Федерального медико-биологического агентства России. © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк Родственники пострадавших при ЧП в Керчи собрались у больницы

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"В городе Керчь имеются достаточные запасы всех групп компонентов донорской крови, кроме того, в любой момент дополнительный объём компонентов донорской крови может быть передан из головного республиканского Центра крови в городе Симферополе", — говорится в сообщении.

Управление организации службы крови ФМБА России ведёт мониторинг ситуации по обеспечению компонентами донорской крови пострадавших жителей Керчи, уточняется в сообщении.

"Все неравнодушные жители Керчи и всей Республики Крым, желающие пополнить запасы донорской крови на станции переливания, смогут это сделать, однако необходимо учитывать, что компоненты донорской крови имеют ограниченный срок применения и рекомендуем посещать учреждение службы крови не в первые дни трагедии, а спустя несколько дней, когда определится потребность в наиболее востребованных компонентах", — отмечается в сообщении.