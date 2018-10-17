В СК пообещали выяснить все причины и обстоятельства преступления в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших в результате происшествия в Керченском политехническом колледже, пообещав выяснить все причины и обстоятельства преступления.

"Это невосполнимая потеря для вас, но заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины произошедшего и обстоятельства, которые способствовали трагедии. Если же выяснится, что к совершению этого преступления привели действия определенных лиц, под влияние которых попал молодой человек, либо чье-то бездействие, следствие непременно даст им правовую оценку", — приводит сайт СК слова Бастрыкина.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >