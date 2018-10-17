Главный раввин России назвал отвратительным нападение в Керчи

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар назвал отвратительным вооруженное нападение на подростков и учителей колледжа Керчи и заявил, что все традиционные конфессии страны сейчас поддерживают жертв трагедии, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода призвал проявлять больше внимания к молодежи.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали около 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"Чувство огромного горя вызвало у меня, у всей еврейской общины России, известие о трагических событиях в Керчи. Мы разделяем горе семей погибших, молимся за выздоровление раненых. Уверен, что сегодня не только жители Керчи и Крыма, но вся Россия, все ее народы и традиционные конфессии, душой с теми, кто борется за жизнь в больницах, кто переживает за пострадавших родных и друзьях. Сегодня, в день траура, все мы еще более сплочены, чем прежде", — говорится в послании Лазара главе Крыма Сергею Аксенову.

Раввин отметил, что пока не установлено, было ли это преступление делом рук безумца-одиночки, или за убийцей стояла какая-то организация, но очевидно, что "это преступление объективно преследовало цель посеять в обществе страх и недоверие, подорвать стабильность". "Особенно отвратительно то, что бандиты всегда выбирают своими жертвами невинных людей, которые не могут себя защитить – в данном случае подростков и учителей", — подчеркнул Лазар.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода выразил соболезнование в связи с трагедией в Керчи и призвал россиян быть внимательнее друг к другу, и особенно к молодежи.

"Этот страшнейший инцидент должен стать тревожным сигналом для нашего общества: образовательных учреждений, социальных организаций, правоохранительных органов, психологических служб, — для того чтобы осознать, что проблемы одного человека могут служить настоящей угрозой обществу. Всем нам необходимо быть внимательнее к собственному окружению, замечать проблемы и расстройства близких. Особенно это касается взаимодействия с молодым поколением, которое очень часто, к сожалению, может стать жертвой внушения мнимых идей, распространяемых провокаторами, желающими напугать и разрушить наше общество", — отметил Борода.

Ранее соболезнование и поддержку семьям погибших и пострадавших в Керчи выразили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мусульманские духовные лидеры России.