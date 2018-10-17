Родственники пострадавших при ЧП в Керчи собрались у больницы

Сотрудники правоохранительных органов и горожане у входа в приёмное отделение Керченской городской больнице №1. В Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

Сотрудники правоохранительных органов и горожане у входа в приёмное отделение Керченской городской больнице №1. В Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба

КЕРЧЬ (Крым), 17 окт — РИА Новости. Около 40 человек собрались возле приемного покоя Первой городской больницы в Керчи, куда госпитализированы пострадавшие при взрыве в колледже, люди ждут информацию о состоянии своих родственников, сообщает корреспондент РИА Новости.

На территории больницы дежурят несколько машин скорой помощи, машины продолжают подъезжать. Вход в больницу свободный. Периодически врачи выходят к людям и рассказывают про состояние пострадавших.

Точных списков госпитализированных нет, примерный список доставленных в больницу людей есть у охранника на входе. Как уточнил он, полной картины у врачей до сих пор нет.

Около больницы также собрались журналисты, дежурят сотрудники МЧС.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>