Суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о ДТП под Тверью

ВОРОНЕЖ, 17 окт — РИА Новости. Тверской областной суд оставил без изменения меру пресечения в качестве домашнего ареста директору компании-перевозчика "ТрансАвто" по делу о ДТП с 13 погибшими в Тверской области, сообщает в среду облсуд.

Директор "ТрансАвто" Алексей Морозов был задержан по делу о ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек. По данным следствия, компания "ТрансАвто" оказывала услуги по организованной перевозке группы людей, не отвечающие требованиям безопасности. Суд поместил Морозова под домашний арест.

"Тверским областным судом оставлено без изменения постановление Московского районного суда Твери от 7 октября 2018 года, которым Алексею Морозову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца", — говорится в сообщении.

ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово утром 5 октября. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии 13 человек погибли — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.