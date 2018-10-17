Учебные заведения России должны охранять профессионалы, считает эксперт

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Систему безопасности школ и детсадов нужно усилить, там должны дежурить сотрудники лицензированных охранных структур, считает председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

В среду в колледже Керчи произошли взрыв и стрельба. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"Все школы, вузы, детские сады должны быть оборудованы не только видеонаблюдением, но и металлоискателями. При этом обязательным условием является круглосуточное дежурство профессиональных сотрудников лицензированных охранных структур", — сказал РИА Новости Цветков.

По его словам, в России нужно создать единый стандарт безопасности в учебных заведениях и больницах, который может корректироваться с учетом специфики региона.

"Когда в колледже, в котором учатся около тысячи человек, за безопасностью следит одна бабушка-вахтер — это неправильно. Многие региональные власти экономят на безопасности соцобъектов. Камеры видеонаблюдения в большинстве случаев ускоряют расследование, но являются лишь вспомогательным средством в обеспечении жизни и здоровья людей, они не заменяют профессиональной охраны", — заявил Цветков.

Он предложил повсеместно внедрить "шлюзовую" систему контроля доступа, которая блокировала бы на входе подозрительного человека. "Безусловно, качественно новая система безопасности потребует где-то больших вложений, а где-то достаточно оптимально и рационально использовать имеющиеся средства, но экономить на безопасности граждан нельзя, и организовывать ее надо профессионально", — отметил эксперт.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>