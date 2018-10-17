Многие жители Керчи приходят сдавать кровь после трагедии в колледже

Люди в очереди у центра переливания крови для ее сдачи пострадавшим при взрыве в Керченском политехническом колледже

Люди в очереди у центра переливания крови для ее сдачи пострадавшим при взрыве в Керченском политехническом колледже

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Многие жители Керчи приходят сдать кровь для пострадавших при взрыве и стрельбе в колледже, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города.

"Очень много звонят и предлагают сдать кровь. Мы им даем адрес станции переливания крови, куда они могут обратиться, чтобы решить эту проблему", — сказал собеседник агентства.

По данным НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Представитель экстренных служб региона сообщил о 19 погибших. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой, позже это подтвердил Следственный комитет РФ.