Многие жители Керчи приходят сдавать кровь после трагедии в колледже

18:1817.10.2018
(обновлено: 18:20 17.10.2018)
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Многие жители Керчи приходят сдать кровь для пострадавших при взрыве и стрельбе в колледже, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города.
"Очень много звонят и предлагают сдать кровь. Мы им даем адрес станции переливания крови, куда они могут обратиться, чтобы решить эту проблему", — сказал собеседник агентства.
По данным НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Представитель экстренных служб региона сообщил о 19 погибших. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой, позже это подтвердил Следственный комитет РФ.
Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Взрывное устройство сработало в столовой колледжа. Погибли 19 человек, пострадали еще около 50.
Жертвами трагедии стали подростки и преподаватели.
"Мы стояли во дворе техникума во время перемены. Было все как обычно. Вдруг прозвучал взрыв, потом начались выстрелы, которые, как мне показалось, продолжались минут 15", — рассказал РИА Новости один из учащихся.
"После взрыва все в панике побежали от здания и стали перелезать через забор", — добавил очевидец.
Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.
Следователи проверяют причастность к инциденту студента четвертого курса колледжа Владислава Рослякова, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений.
Идет поиск возможных организаторов теракта.
На месте взрыва работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ.
Их работу координирует Национальный антитеррористический комитет.
Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и поручил поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры.
Жители Керчи пришли к медицинскому центру, чтобы сдать кровь для пострадавших.