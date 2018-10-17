Полпред в ЮФО держит на контроле ситуацию с ЧП в Керчи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт – РИА Новости. Заместитель полномочного полпреда президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов выехал на место взрыва в политехническом колледже Керчи, сообщает пресс-служба полпреда.

"По указанию полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимира Устинова его заместитель Кирилл Степанов выехал на место взрыва в политехническом колледже Керчи", — говорится в сообщении. Он работает в тесном контакте с правоохранительными органами, администрацией колледжа для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва и координации ликвидации последствий ЧП.

"Вся информация о ЧП в экстренном порядке поступает к полномочному представителю президента РФ в ЮФО для принятия им оперативных решений", — отмечается в сообщении.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>