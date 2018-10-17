И.о. главы ЛНР выразили соболезнования в связи с трагедией в Керчи

ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с трагедией Керчи.

"В политехническом колледже в Керчи произошла страшная трагедия. Немыслимо, когда в мирное время гибнут люди. Жители Донбасса на себе испытали горечь утрат родных и близких людей и как никто понимают всю боль потерь. От себя лично и граждан Луганской народной республики выражаю слова искреннего сочувствия и поддержки близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в обращении Пасечника, предоставленном РИА новости администрацией главы ЛНР.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

