Самолет МЧС с врачами вылетел в Крым для помощи пострадавшим при нападении

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Самолет МЧС РФ Ил-76 вылетел с подмосковного аэродрома Жуковский в Симферополь с врачами и психологами для оказания помощи пострадавшим при стрельбе в колледже в Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"В 17.00 самолет Ил-76 вылетел из Жуковского в Симферополь", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту самолета находятся 18 врачей ВЦМК "Защита" и отряда "Центроспас", а также специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Центра имени В.П. Сербского.

По его словам, воздушное судно доставит в Крым пять медицинских модулей, позволяющих в случае необходимости эвакуировать в лечебные учреждения 20 человек. Представитель ведомства добавил, что два вертолета Ми-8, вылетевшие из Сочи и Ростова-на-Дону, уже совершили посадку в аэропорту Керчи.

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