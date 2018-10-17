В Краснодарском крае завели дело после отравления 48 жителей водой

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления 48 жителей станицы Раевской в городе Новороссийске Краснодарского края, из которых 13 несовершеннолетних, сообщили в следственном управлении (СУ) СК РФ по Краснодарскому краю.

"В следственный отдел по городу Новороссийску СКР по краю поступило сообщение об обращении 48 жителей станицы Раевской в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. У 16 обратившихся, среди которых 13 — дети, учащиеся школы и воспитанники детского сада, диагностирована дизентерия, они госпитализированы", — говорится в сообщении.

"Установлено, что с 8 по 10 октября от жителей Раевской поступали заявки в связи с утечками воды, которые устранялись сотрудниками РЭУ МУП "Водоканал", при этом у четырех работников, осуществлявших ремонтные работы в местах порыва водопровода, впоследствии также была обнаружена кишечная инфекция. По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в школе и детском саду взяты пробы воды на предмет соответствия санитарным нормам, проводятся соответствующие исследования.