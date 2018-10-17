Комитет Госдумы взял на контроль развитие ситуации в колледже в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке взял на контроль развитие ситуации в колледже в Керчи, где произошло массовое убийство, говорится в телеграмме главы комитета Вячеслава Никонова, адресованной руководству, коллективу и студентам Керченского политехнического колледжа.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Никонов выразил уверенность в том, что медицинские учреждения сделают все необходимое для оказания срочной помощи пострадавшим, а правоохранительные и следственные органы примут экстренные меры для тщательного расследования случившегося.

"Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Комитет Государственной думы по образованию и науке берет развитие ситуации и анализ ее причин под свой контроль", — говорится в телеграмме Никонова, текст которой приводит пресс-служба фракции "Единая Россия".