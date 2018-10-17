Аксенов назвал массовое убийство студентов в Керчи страшной трагедией

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава Крыма Аксенов назвал страшной трагедией массовое убийство студентов колледжа в Керчи и пообещал помощь родственникам.

"Для Крыма это страшная трагедия, к сожалению. Конечно, будет оказана родственникам помощь, единственное, чего мы не можем сделать, это вернуть жизни. Для нас всех это шок, на самом деле, такого никогда не было", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что покончивший с собой нападавший Владислав Росляков "никогда не отличался агрессией, сидел тихоней, не имел ни одного привода, был тихоней, получал стипендию".

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Аксенов сообщал, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>





