Челябинский Минздрав поможет следствию в деле об издевательствах в больнице

ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Минздрав Челябинской области окажет всю помощь следственным органам при расследовании уголовного дела, возбужденного после опубликованного в интернете видео с издевательствами над пациентом психоневрологической больницы №5 Магнитогорска, сообщил в среду министр здравоохранения региона Сергей Приколотин.

На выложенных ранее в сети кадрах видно, как медицинский сотрудник бросает в пациента больницы, пожилого мужчину, тапок и пинает его. Происходящее сопровождается смехом его коллег. В среду стало известно, что мужчину, имевшего хронические заболевания не только психоневрологического профиля, выписали из больницы в июле, в сентябре он скончался. Следственные органы по данному факту провели проверку, по итогам которой было возбуждено уголовное дело по статье "халатность".

"Сегодня мы работали в составе комиссии в этом учреждении… Дальше там работают следственные органы, которым мы будем оказывать всю помощь, чтобы эти люди (медбрат и два санитара) получили заслуженное наказание… С нашей стороны будут приняты самые жесткие меры — работать в этой сфере они не будут, это я вам гарантирую", — сказал министр журналистам.

По его словам, подобные события стали для всех в регионе неожиданностью. Министр признался, что все коллеги находятся в шоковом состоянии, "ни одного оправдательного слова не прозвучало, только осуждение".

Он напомнил, что главврач больницы Магнитогорска в связи с этим конфликтом принял решение не продолжать деятельность в этом учреждении. "Мы его решение приняли, подписан приказ об увольнении… Но с руководителя не снимается ответственность…" — добавил он.

Для предотвращения подобных ситуаций решается вопрос об установке в учреждениях данного профиля систем видеонаблюдения, сказал Приколотин.

Минздрав региона ранее назвал случившееся "вопиющим нарушением прав пациента" и заявил о "максимально жесткой проверке с максимально строгими мерами для участников инцидента, вплоть до администрации учреждения". По поручению прокуратуры Челябинской области проверка лечебного учреждения проводится прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска.