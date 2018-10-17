ДАМАСК, 17 окт – РИА Новости. МИД Сирии осудил нападение на колледж в Керчи и выразил соболезнования родственникам жертв и пострадавших.

"Сирия осуждает трусливое преступное нападение в Керчи на российском полуострове Крым", — говорится в заявлении пресс-службы МИД в Facebook.

"Сирия выражает абсолютную солидарность и сочувствие России – ее руководству и народу", — говорится в цитируемом гостелевидением заявлении источника в МИД. Сирия выражает соболезнования в связи с гибелью невинных людей и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, отмечается в заявлении.

Официальная делегация Крыма во главе с Сергеем Аксеновым находилась в Сирии с официальным визитом в понедельник-вторник.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>