Аксенов рассказал о подозреваемом в нападении на колледж в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Подозреваемый в массовом убийстве в колледже Керчи студент 4 курса не был агрессивен, получал стипендию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В колледже рассказали, что он никогда не отличался какой-то агрессией, не имел приводов в полицию, получал стипендию", — пояснил Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

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