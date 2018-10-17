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Происшествия

Чайка выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Сюжет:
Взрыв в керченском техникуме (140)
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© РИА Новости / Екатерина КейзоПерейти в фотобанкУ Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрывУ Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор России Юрий Чайка выразил соболезнования в связи с гибелью учащихся колледжа в Керчи, прокурор Крыма работает на месте происшествия и координирует работу правоохранителей, сообщает в среду пресс-служба Генпрокуратуры.

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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Аксенов сообщил подробности трагедии в Керчи

"Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка и коллектив работников органов прокуратуры выражают глубокие соболезнования родным и близким учащихся и сотрудников Керченского политехнического колледжа, погибших и пострадавших сегодня в результате противоправных действий", — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в пресс-службе, прокурор Крыма Олег Камшилов "находится на месте происшествия и координирует работу правоохранительных органов". Сообщается также, что расследование уголовного дела поставлено на особый контроль органов прокуратуры.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, несколько десятков ранены. По инциденту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой, позже это подтвердил Следственный комитет РФ.

Нападение на колледж в Керчи
© РИА Новости / Екатерина КейзоПерейти в фотобанкВзрывное устройство сработало в столовой колледжа. Погибли 19 человек, пострадали еще около 50.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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Взрывное устройство сработало в столовой колледжа. Погибли 19 человек, пострадали еще около 50.
© РИА Новости / Екатерина КейзоПерейти в фотобанкЖертвами трагедии стали подростки и преподаватели.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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Жертвами трагедии стали подростки и преподаватели.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Мы стояли во дворе техникума во время перемены. Было все как обычно. Вдруг прозвучал взрыв, потом начались выстрелы, которые, как мне показалось, продолжались минут 15", — рассказал РИА Новости один из учащихся.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
"Мы стояли во дворе техникума во время перемены. Было все как обычно. Вдруг прозвучал взрыв, потом начались выстрелы, которые, как мне показалось, продолжались минут 15", — рассказал РИА Новости один из учащихся.
© РИА Новости / Екатерина КейзоПерейти в фотобанк"После взрыва все в панике побежали от здания и стали перелезать через забор", — добавил очевидец.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Екатерина Кейзо
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"После взрыва все в панике побежали от здания и стали перелезать через забор", — добавил очевидец.
© РИА Новости / Мария КрицкаяПерейти в фотобанкВозбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.Директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова у колледжа, в котором произошел взрыв
© РИА Новости / Мария Крицкая
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Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСледователи проверяют причастность к инциденту студента четвертого курса колледжа Владислава Рослякова, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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Следователи проверяют причастность к инциденту студента четвертого курса колледжа Владислава Рослякова, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИдет поиск возможных организаторов теракта.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Идет поиск возможных организаторов теракта.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа месте взрыва работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
На месте взрыва работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИх работу координирует Национальный антитеррористический комитет.Теракт в политехническом колледже в Керчи
© РИА Новости
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Их работу координирует Национальный антитеррористический комитет.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВладимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и поручил поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры.У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв
© РИА Новости
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Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и поручил поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЖители Керчи пришли к медицинскому центру, чтобы сдать кровь для пострадавших.Люди в очереди у центра переливания крови для её сдачи для пострадавших при взрыве в Керченском политехническом колледже
© РИА Новости
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Жители Керчи пришли к медицинскому центру, чтобы сдать кровь для пострадавших.
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Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Теракт в Керчи
© РИА Новости, Инфографика
Взрыв и стрельба в Керчи
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