Чайка выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор России Юрий Чайка выразил соболезнования в связи с гибелью учащихся колледжа в Керчи, прокурор Крыма работает на месте происшествия и координирует работу правоохранителей, сообщает в среду пресс-служба Генпрокуратуры.

"Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка и коллектив работников органов прокуратуры выражают глубокие соболезнования родным и близким учащихся и сотрудников Керченского политехнического колледжа, погибших и пострадавших сегодня в результате противоправных действий", — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в пресс-службе, прокурор Крыма Олег Камшилов "находится на месте происшествия и координирует работу правоохранительных органов". Сообщается также, что расследование уголовного дела поставлено на особый контроль органов прокуратуры.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, несколько десятков ранены. По инциденту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой, позже это подтвердил Следственный комитет РФ.

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