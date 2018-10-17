Детский омбудсмен выразила соболезнования в связи с трагедией в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В связи с трагедией в Керчи уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова находится на постоянной связи со своей региональной коллегой в республике Крым Ирина Клюевой, а также с Минздравом и СК РФ, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Анна Кузнецова соболезнует семьям погибших и пострадавших во время теракта, находится на связи с детским омбудсменом в Республике Крым, которая выехала на место ЧП, Следственным Комитетом РФ, Минздравом РФ и всеми уполномоченными ведомствами. Вся необходимая помощь и поддержка пострадавшим детям, семьям погибших и раненых уже оказывается", — заявили в аппарате Кузнецовой.

В пресс-службе отметили, что важно выяснить, что стало причиной, побудившей молодого человека совершить преступление против своих сверстников, и возможно ли было предотвратить беду.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, несколько десятков ранены. По инциденту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой, позже это подтвердил Следственный комитет РФ.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>