В Керчи 16 пострадавших остаются в тяжелом состоянии

16:4617.10.2018
(обновлено: 17:03 17.10.2018)
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Шестнадцать пострадавших при стрельбе в колледже в Керчи находятся в тяжелом состоянии, в настоящее время их оперируют, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
"Из 37 госпитализированных 16 человек находятся в тяжелом состоянии. Шесть — в крайне тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что этих пострадавших сейчас экстренно оперируют.
Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Взрывное устройство сработало в столовой колледжа. Погибли 19 человек, пострадали еще около 50.
Жертвами трагедии стали подростки и преподаватели.
"Мы стояли во дворе техникума во время перемены. Было все как обычно. Вдруг прозвучал взрыв, потом начались выстрелы, которые, как мне показалось, продолжались минут 15", — рассказал РИА Новости один из учащихся.
"После взрыва все в панике побежали от здания и стали перелезать через забор", — добавил очевидец.
Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.
Следователи проверяют причастность к инциденту студента четвертого курса колледжа Владислава Рослякова, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений.
Идет поиск возможных организаторов теракта.
На месте взрыва работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ.
Их работу координирует Национальный антитеррористический комитет.
Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и поручил поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры.
Жители Керчи пришли к медицинскому центру, чтобы сдать кровь для пострадавших.