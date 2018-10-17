В Керчи 16 пострадавших остаются в тяжелом состоянии

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Шестнадцать пострадавших при стрельбе в колледже в Керчи находятся в тяжелом состоянии, в настоящее время их оперируют, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

"Из 37 госпитализированных 16 человек находятся в тяжелом состоянии. Шесть — в крайне тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что этих пострадавших сейчас экстренно оперируют.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>