Врио главы ДНР выразил соболезнования в связи с событиями в Керчи

ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших и всем жителям Крыма в связи с событиями в колледже в Керчи.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"Мы не понаслышке знаем, что такое гибель людей в мирных городах. От имени народа ДНР и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также всем крымчанам. В эти трудные минуты мы разделяем их боль утраты, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в этой катастрофе. Мы скорбим вместе с вами", — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.