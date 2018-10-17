Группа психологов, психиатров и судмедэкспертов вылетела в Керчь

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Группа психологов и психиатров из центра имени Сербского и судмедэкспертов совместно с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой вылетели в Керчь, сообщили в министерстве здравоохранения РФ.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что причастным к инциденту в Керчи является студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений колледжа. Представитель МЧС отмечал, что самолет доставит в Крым 23 врача и пять психологов. Сообщалось, что из Сочи и Ростова-на-Дону вылетели два вертолета с медиками и психологами.

"Министр здравоохранения Вероника Скворцова, руководитель ФМБА России Владимир Уйба и директор департамента экстренной медпомощи Минздрава России Оксана Гусева вылетели в Керчь совместно с группой психиатров и психологов из ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского" Минздрава России, а также группой судмедэкспертов", — говорится в сообщении.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>