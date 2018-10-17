Под Ростовом задержали 15-летнего подозреваемого в убийстве подростка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт – РИА Новости. Правоохранители задержали 15-летнего подозреваемого в убийстве подростка в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области, сообщает СУСК по области.

По данным следствия, 15 октября в Каменске-Шахтинском было обнаружено тело подростка 2004 года рождения с признаками насильственной смерти. Причиной его смерти стали множественные колото-резаные ранения груди и живота с повреждением внутренних органов, вызвавшие кровопотерю, отмечает ведомство.

"По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний житель Каменского района", — говорится в сообщении. По предварительным данным, между подростками произошел конфликт, один из них нанес другому несколько ударов ножом.

Сейчас по уголовному делу идут следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В ходе расследования уголовного дела следователи изучат характеризующий материал на подозреваемого, исследуют условия его жизни, а также установят причины и условия, способствовавшие совершению преступления.