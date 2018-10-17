Напавший на людей в Керчи учился в колледже на электромонтажника

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Молодой человек, стрелявший в людей в Керченском политехническом колледже, учился в этом учебном учреждении на электромонтажника, следует из документа о его зачислении, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что причастным к инциденту в Керчи является студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, его тело нашли в одном из помещений колледжа.

Как следует из приказа, подписанного 20 августа 2015 года, Владислав Росляков был зачислен в колледж с 1 сентября 2015 года на специальность "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий" в группу МЭПЗ-15 Керченского политехнического колледжа. Обучение проходило за счет республиканского бюджета на базе основного общего образования.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, несколько десятков ранены. По инциденту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>