Второй вертолет МЧС вылетел за пострадавшими при стрельбе в Керчи

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Уже два вертолета Ми-8 МЧС РФ вылетели в Керчь с медиками и психологами для оказания помощи пострадавшим при взрыве и стрельбе в колледже, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

По разным данным, в колледже погибли от 17 до 18 человек, несколько десятков ранены. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой. По данному факту сначала было возбуждено дело о теракте, а затем его переквалифицировали на "Убийство общеопасным способом".

"Из Сочи и Ростова-на-Дону вылетели в Керчь два вертолета Ми-8 с медицинскими модулями, врачами и психологами. На борту необходимое медицинское оборудование", — сказал собеседник агентства.

Еще один вертолет Ми-8, доставивший в Керчь оперативную группу, вылетел в Симферополь за специалистами Минздрава РФ.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>