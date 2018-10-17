Аксенов сообщил подробности трагедии в Керчи

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что тело покончившего с собой организатора атаки на колледж в Керчи обнаружено в библиотеке на втором этаже.

В колледже Керчи днем в среду произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, информировал НАК. По последним данным СК и НАК, погибли 17 человек. Сообщалось примерно о 50 пострадавших. Аксенов отмечал, что организатор атаки на колледж покончил с собой, ему было 22 года, он учился на четвертом курсе.

"Его тело обнаружено в библиотеке на втором этаже", — написал Аксенов в соцсети Facebook.

Подробности о нападении в керченском колледже читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>