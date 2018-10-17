Глава ПМР выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

ТИРАСПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский направил главе администрации города Керчь Сергею Бороздину соболезнования в связи с гибелью мирных граждан в результате взрыва в Керченском политехническом колледже, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, несколько десятков ранены. По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье "теракт", позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

"Разделяем с вами всю горечь невосполнимой утраты и выражаем искреннее сочувствие и слова соболезнования родным и близким погибших", – говорится в телеграмме главы Приднестровья.