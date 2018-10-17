Глава ПМР выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

16:1617.10.2018
(обновлено: 16:37 17.10.2018)
65100
ТИРАСПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский направил главе администрации города Керчь Сергею Бороздину соболезнования в связи с гибелью мирных граждан в результате взрыва в Керченском политехническом колледже, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, несколько десятков ранены. По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье "теракт", позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
"Разделяем с вами всю горечь невосполнимой утраты и выражаем искреннее сочувствие и слова соболезнования родным и близким погибших", – говорится в телеграмме главы Приднестровья.
Взрывное устройство сработало в столовой колледжа. Погибли 18 человек, пострадали еще около 50.
Жертвами трагедии стали подростки и преподаватели.
"Мы стояли во дворе техникума во время перемены. Было все как обычно. Вдруг прозвучал взрыв, потом начались выстрелы, которые, как мне показалось, продолжались минут 15", — рассказал РИА Новости один из учащихся.
"После взрыва все в панике побежали от здания и стали перелезать через забор", — добавил очевидец.
Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.
Следователи проверяют причастность к инциденту студента четвертого курса колледжа Владислава Рослякова, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений.
Идет поиск возможных организаторов теракта.
На месте взрыва работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ.
Их работу координирует Национальный антитеррористический комитет.
Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и поручил поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры.
Жители Керчи пришли к медицинскому центру, чтобы сдать кровь для пострадавших.