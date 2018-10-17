Депутат предложил объявить общенациональный траур после взрыва в Керчи

16:1017.10.2018
(обновлено: 16:38 17.10.2018)
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предложил объявить общенациональный траур после взрыва в Керчи.
По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Сообщалось об около 50 пострадавших. По разным данным, число погибших составляет от 17 до 18 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж покончил с собой, ему было 22 года, он учился на четвертом курсе.
Взрывное устройство сработало в столовой колледжа. Погибли 18 человек, пострадали еще около 50.
Жертвами трагедии стали подростки и преподаватели.
"Мы стояли во дворе техникума во время перемены. Было все как обычно. Вдруг прозвучал взрыв, потом начались выстрелы, которые, как мне показалось, продолжались минут 15", — рассказал РИА Новости один из учащихся.
"После взрыва все в панике побежали от здания и стали перелезать через забор", — добавил очевидец.
Возбуждено уголовное дело, расследовать его будет центральный аппарат СК.
Следователи проверяют причастность к инциденту студента четвертого курса колледжа Владислава Рослякова, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений.
Идет поиск возможных организаторов теракта.
На месте взрыва работают медики, спасатели и сотрудники ФСБ.
Их работу координирует Национальный антитеррористический комитет.
Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и поручил поручил обеспечить перевозку пострадавших в ведущие медцентры.
Жители Керчи пришли к медицинскому центру, чтобы сдать кровь для пострадавших.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи с произошедшим в Керчи с четверга будет объявлен трехдневный траур.
"Траур надо объявлять на всю страну, а не только в Крыму", — заявил Луговой в эфире радиостанции "Говорит Москва".