Депутат предложил объявить общенациональный траур после взрыва в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предложил объявить общенациональный траур после взрыва в Керчи.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Сообщалось об около 50 пострадавших. По разным данным, число погибших составляет от 17 до 18 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж покончил с собой, ему было 22 года, он учился на четвертом курсе.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи с произошедшим в Керчи с четверга будет объявлен трехдневный траур.

"Траур надо объявлять на всю страну, а не только в Крыму", — заявил Луговой в эфире радиостанции "Говорит Москва".