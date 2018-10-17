СПЧ требует тщательного расследования ЧП в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) требует тщательного расследования взрыва, произошедшего в среду в керченском политехническом колледже, сообщается на сайте ведомства.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, несколько десятков ранены. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека требует самого тщательного расследования теракта, произошедшего сегодня в политехническом колледже Керчи", — говорится в сообщении СПЧ.

Как сообщила ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, причастным к инциденту в Керчи является студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений колледжа.