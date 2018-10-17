Напавший на колледж подросток учился в керченской школе №13

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Молодой человека, расстрелявший людей в керченском колледже, учился в городской школе №13, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Наталья Мелешинкова.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже было было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, причастным к инциденту в Керчи является студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков, его тело с огнестрельным ранением нашли в одном из помещений колледжа.

"Такой ученик у нас был, пока не могу ничего вам сказать. Да, такой действительно (человек с такой фамилией. — Прим. ред.) учился", — сказала по телефону директор школы №13.