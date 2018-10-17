Росгвардию могут наделить полномочиями для выявления подготовки терактов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Совете Федерации готовы рассмотреть вопрос о наделении Росгвардии оперативными полномочиями для выявления подготовки терактов, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, несколько десятков ранены. По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье теракт, позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

"Мы готовы рассмотреть возможность наделения Росгвардии оперативными полномочиями на законодательном уровне. Сначала обсудить с руководством Росгвардии, поддёрживают ли они это расширение полномочий. Если да, то мы можем рассмотреть", — сказал Кондратьев.

По его словам, такая мера необходима для того, чтобы Росгвардии могла эффективно выполнять возложенные на неё функции борьбы с терроризмом.

"На них возложена функция борьбы с терроризмом, значит, должны быть развязаны им руки и даны соответствующие возможности", — заявил сенатор.