Росгвардию могут наделить полномочиями для выявления подготовки терактов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В Совете Федерации готовы рассмотреть вопрос о наделении Росгвардии оперативными полномочиями для выявления подготовки терактов, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
"Мы готовы рассмотреть возможность наделения Росгвардии оперативными полномочиями на законодательном уровне. Сначала обсудить с руководством Росгвардии, поддёрживают ли они это расширение полномочий. Если да, то мы можем рассмотреть", — сказал Кондратьев.
По его словам, такая мера необходима для того, чтобы Росгвардии могла эффективно выполнять возложенные на неё функции борьбы с терроризмом.
"На них возложена функция борьбы с терроризмом, значит, должны быть развязаны им руки и даны соответствующие возможности", — заявил сенатор.